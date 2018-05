De foute vriendinnen zoeken het randje op

Dat was even schrikken. Actrice en zangeres Anne-Marie Jung (42), een altijd opvallend modieuze verschijning, verscheen onlangs in een gouden rok met dito topje op de rode loper van de musical The Color Purple. De foto's doken overal online op. Sloeg ze onbewust een modeflater?

Niet veel later bleek het een stunt. Of beter gezegd: een 'strafopdracht' voor het nieuwe RTL5-programma Foute Vriendinnen, de vrouwelijke variant op het eerder uitgezonden Foute Vrienden, waarin telkens iemand uit de groep via een oortje door de rest krijgt ingefluisterd wat ze moeten zeggen of doen. En uiteraard, hoe gênanter hoe beter. Een verborgen camera registreert de reacties van nietsvermoedende voorbijgangers.

Worst nightmare

Quote Ik wilde niet de bangerik van de groep worden. Anne-Marie Jung (42) Wie faalt krijgt een niet te weigeren straf. Jung heeft het geweten. ,,Dit was echt mijn worst nightmare. Ik heb er ook letterlijk een paar nachten slecht van geslapen. In het begin van de opnames was ik überhaupt best zenuwachtig. Maar ik wilde niet de bangerik van de groep worden.''



Die groep bestaat verder uit actrices Ilse Warringa (Juf Ank uit De Luizenmoeder), Jelka van Houten, Anniek Pheifer en Tina de Bruin. ,,Toch zei ik direct ja toen ik werd gevraagd. Mijn onderbuik zei dat dit weleens heel leuk kon worden. En Tina is mijn hartsvriendin. We pesten elkaar al jarenlang. Wel liefdevol natuurlijk.''



Tina de Bruin mocht de groep samenstellen en volgens Jung - die geen namen noemt - sloegen meerdere dames het aanbod vriendelijk af. Niet heel vreemd. Jung wil niet te veel verklappen, maar de vriendinnen zoeken vaak het randje op.

Walgelijk

,,De straf voor Ilse was echt walgelijk. We gingen af op haar karakter, dat ze altijd aardig gevonden wil worden. Ze is heel conflict vermijdend. Dus moest ze van ons irritant zijn in een groep vrouwen die ook echt boos op haar werden. Je zag Ilses kaak gewoon helemaal verkrampen.''

Is er qua humor nog veel verschil met de mannen? ,,Neuh. Normaal zijn vrouwen wat liever. Het stoken doen ze dan wat meer achter elkaars rug. Nu zie je dat ook wij best een beetje grof en seksistisch kunnen zijn. Mannen schrikken daar dan vaak van.''

Werden ze tijdens die absurde scènes niet om de haverklap herkend? ,,Kijk, een Gerard Joling herken je direct. Maar wij vallen allemaal meer in de categorie: 'Waar ken ik die nou ook alweer van?' En áls het gebeurde, kwam het aan op improviseren. Ilse Warringa die in een winkel zegt: 'Oh, ik help soms mijn zus die hier werkt.' Veel voorbijgangers blijken dan flexibeler dan je denkt.''