De geboorte van een superheld voor meisjes in Little Women: ‘Ga voor wat je écht wilt’

,,Ik groeide op met Little Women, maar pas toen ik het op volwassen leeftijd herlas, ontdekte ik hoe urgent en modern alle thema’s eigenlijk zijn.’’ Greta Gerwig lacht. ,,Ik weet het, dit boek is 150 jaar oud. Toch raakt het alle onderwerpen waar ik tegenwoordig met mensen over discussieer: vrouwen, ambitie, kunst en commercie. Dit gaat over het nu, dacht ik!’’



Voormalig actrice Gerwig (Frances Ha, Jackie) maakte twee jaar terug furore met de bejubelde coming-of-agefilm Lady Bird, haar regiedebuut. Pas daarna kreeg ze haar zin: het script van Little Women, waar ze al jaren aan werkte, ook zélf naar het witte doek brengen.



Dit loopt in zekere zin fraai parallel aan de inhoud van Louisa May Alcott’s geliefde klassieker over vier zussen die in de nasleep van de Burgeroorlog opgroeien in Noord-Amerika. Een van hen, protagoniste Jo March (gespeeld door Saoirse Ronan), moet knokken om haar ambitie als schrijfster te kunnen waarmaken. Het is immers de 19de eeuw, een periode waarin jonge vrouwen vooral worden geacht bezig te zijn met het huwelijk.