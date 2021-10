De Halloween-filmreeks is sinds het origineel uit 1978 geen centimeter opgeschoten

Bureau Hofstad 626.000 kijkers zien hartver­scheu­rend gesprek met nabestaan­de: ‘Het spijt ons heel erg, mevrouw’

10:42 626.000 mensen zagen gisteravond hoe de jonge agent Jelle (24) aan een vrouw moest vertellen dat haar moeder was omgekomen bij een val van haar balkon. Een audio-opname van het hartverscheurende gesprek werd uitgezonden in Bureau Hofstad, met toestemming van de familie. Het incident maakte diepe indruk op presentator Ewout Genemans. ,,Dit is het naarste wat ik ooit heb gezien.’’