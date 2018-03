De horrorseconde van Arrold en meer bizarre Miljoenenjacht-momenten

Linda de Mol (53) maakt vanavond voor de 33ste keer haar opwachting in de spannende spelletjesshow Postcode Loterij Miljoenenjacht . Met het Gouden Koffertjesspel wordt ook deze keer gestreden om de hoofdprijs van 5 miljoen euro. We zetten een aantal spraakmakende momenten van het RTL4-programma op een rij: van de verkeerde beslissing van banketbakker Arrold tot het laagst gewonnen bedrag ooit.

Twee keer de winnaar

Het hoogste bedrag dat ooit gewonnen is in het programma, is 10 miljoen gulden. Arno Woesthoff uit Zeist was in 2001 de gelukkige. Vijf maanden eerder trok hij ook aan het langste eind, toen hij in Miljoenenjacht 1 miljoen gulden won. Toen hij een paar jaar later werd geïnterviewd, woonden de quizfanaat en zijn vrouw nog steeds in hetzelfde huis met dezelfde inrichting.

Arno won in 2001 10 miljoen.

Geluk

Kandidate Helma was in 2005 de grootste geluksvogel ooit, toen ze naar huis ging met 1,5 miljoen euro. In haar koffertje zat slechts 1000 euro. De grote verliezer was dus 'de bank'.

Verkeerde koffer

In datzelfde jaar kon iemand uit Venlo wel huilen. Hij koos tijdens het finalespelletje zo vaak voor de verkeerde bedragen, dat hij uiteindelijk slechts 10 euro overhield.

'You get a car'

Naar haar grote voorbeeld talkshowkoningin Oprah, mocht ook Linda tijdens het 15-jarig jubileum van 'haar' show een peperdure Porsche weggeven. ,,We pakken toch uit, want een jubileum dat moet je vieren'', aldus de presentatrice. De auto ging er in de openingsminuten direct uit. Later kregen 50 deelnemers uit het vak Nijmegen allemaal een Volkswagen cadeau.

Rode knop

Volledig scherm Arrold van den Hurk komt in 2016 aan bij de rechtbank. © ANP In het najaar van 2013 liep de Brabantse banketbakker Arrold van den Hurk een kapitaal mis toen hij in een flitsseconde pardoes op de rode knop drukte en daarmee een deal met de bank maakte, terwijl hij eigenlijk verder had willen spelen. Linda sloeg van de schrik haar handen voor haar mond. Bijna vijf jaar later weet Arrold van geen ophouden. Hij gaat in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechter, die oordeelde dat hij terecht niet verder mocht spelen. In september vertrouwde hij het AD toe: ,,Ik ben altijd heel blij geweest met die 125.000 euro. Maar wat doe je als zich een advocaat meldt die voor weinig geld een zaak wil beginnen en zegt dat er meer in zit? Dat zou toch iedereen doen? Geef iemand in het café de keus uit 20 euro of 100 euro en iedereen pakt die 100.''

Linda de Mol staat de pers te woord bij aankomst bij de rechtbank om te getuigen in de rechtszaak.

Volledig scherm © RTL4

Kofferhunks

Na een facebookoproep van Johanna uit Friesland ging Linda overstag en werden in de laatste aflevering van 2016 de aantrekkelijke koffermeisjes vervangen door jonge kofferguys. Op voorhand liet producent Endemol weten dat de mannen niet met een ontblote torso van de befaamde trap zouden lopen. ,,Ze moeten net als de dames sexy zijn, maar niet geil'', klonk het. De 26 hunks keerden overigens niet terug.

Volledig scherm © RTL

Van winnen komt trouwen

Toen Krijn Schouten uit Almere tijdens het laatste seizoen naar huis mocht met maar liefst 1,1 miljoen euro, vroeg hij ook maar gelijk zijn vriendin Benita ten huwelijk. De nieuwbakken miljonair richtte zich voor de camera's tot zijn vriendin, die niet bij de opnamen aanwezig was. ,,Op zich gaat het al goed, maar nu kunnen we onze dromen en die van de kinderen verwezenlijken. Dat moeten we doen als man en vrouw, dus als je nog wil, wil ik graag met je trouwen'', zei hij kalmpjes. Zijn dochter Nicky barstte in huilen uit. Toen de aflevering was uitgezonden, zei Benita 'ja'.