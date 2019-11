De jacht op DE foto: ‘Drie uur wachten in een portiek , hopen op een kusje van André en Bridget’

Een ‘hetere’ plaat dan dit is er in het Nederlandse showbizzlandschap niet te maken deze weken, dit jaar. Dat wist Reni van Maren meteen toen hoofdredacteur Bart Ettekoven belde met het nieuws: hier gaan we mee uitpakken, zorg voor foto's. ,,Het jaar is nog niet om,” zegt Ettekoven, ,,Maar tot nu toe, ja, dit is wel in Nederland het showbizznieuws van het jaar. André is het hele jaar al hot met z'n relatie met Monique: wel aan, niet aan, wel aan, toch weer niet. Dan is het toch uit en dan komt hij ook nog met zó'n nieuwe liefde. Ik had net een paar dagen eerder gezegd: het is wat stil in showbizzland, er mag wel wat gebeuren. Ik werd meteen bediend.”



Als eerste reed Weekends vaste showbizzfotograaf Van Maren maandagmorgen naar het huis van Bridget in Amsterdam. ,,Ik had via via al gehoord dat André daar zou slapen, leek me ook logisch, hij heeft effe geen huis hè, en had een paar concerten in België,” zegt Van Maren. ,,En ze kwamen ook naar buiten 's ochtends , helaas één voor één. Niet samen. Maar nog wel net op tijd voor het blad van deze week.”



Maar nog niet DE foto dus. Van Maren had Bridget op Radio 538 tegen Frank Dane horen zeggen ‘dat zij en André ‘s avonds uit eten zouden gaan'. Maandagavond stond Van Maren daarom weer met auto bij Bridget voor de deur. Helaas niet alleen. Edwin Smulders van Story en Mark Vuurens van Party waren er ook. ,,En ze kwamen naar buiten. Dus hoe werkt dat, wij rijden er gewoon achteraan. Het was rotweer, gelukkig hoefden ze niet ver, restaurant Ceconni’s in Amsterdam, paar kilometer verderop. Ja, ik dénk wel dat ze weten dat er fotografen in de buurt waren. Als dit nieuws naar buiten komt en er komt geen fotograaf op af, zou ook gek zijn, hè.”