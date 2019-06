Een mijlpaal, duizend optredens? Natuurlijk. Maar uitgebreid stilstaan bij vorige 999 shows? Vjeze Fur, één van de rappers van de hiphopformatie De Jeugd van Tegenwoordig: ,,We staan niet stil man, we gaan juist vooruit.”



We gaan het toch proberen met Fur (36 jaar, echte naam Freddy Tratlehner): terugblikken en een klein beetje vooruit kijken. Te beginnen met het jubileumconcert dat ‘De Jeugd’ vanavond geeft, op een heel bijzondere locatie: het Olympisch Stadion in thuisstad Amsterdam. Het is het grootste hiphopconcert ooit in Nederland.