De Jonas Brothers scoren na zes jaar met nieuw nummer

De drie broers hebben flink uitgepakt in hun nieuwe video. Zo schitteren Sophie Turner, Priyanka Chopra en Danielle Deleasa, de partners van Joe, Nick en Kevin in de clip. ‘We hadden een geweldige tijd met onze familie tijdens de opnames in Engeland’, schreven de Amerikaanse Jonas Brothers op sociale media.



In het nummer zingen de jongens over hun liefdesleven en de zwak die ze hebben voor hun vriendinnen. ‘I'm a sucker for you, you say the word and I’ll go anywhere blindly', gaat het refrein. De clip is groots opgezet. Die speelt zich af in een groot kasteel, met acteurs onder wie hun eigen vriendinnen.



Fans van de band zijn door het dolle nu de broers na zes jaar eindelijk weer een nummer hebben uitgebracht. ‘Ik huil! Deze jongens waren alles voor me in mijn jeugd’, staat bij de reacties op YouTube. Iemand anders: ‘Ik ben zo blij dat ze terug zijn. 2019 kan nu al niet beter.’ Een andere fan reageert humoristisch: ‘De meeste fans zijn nu volwassen, maar we zijn allemaal aan het fangirling alsof we 15 zijn.’