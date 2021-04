De jonge jaren van Máxima: ‘Ze was heel verdrietig toen ze haar vriend verliet en naar New York ging’

Nieuwe aanklach­ten seksueel misbruik tegen acteur Kevin Spacey

23 april De Amerikaanse acteur Kevin Spacey wordt opnieuw beschuldigd van seksueel ontoelaatbaar gedrag. Hij zou zich in 2012 vergrepen hebben aan een 20-jarige productie-assistent die bij de serie House of Cards werkte en aan een acteur die auditie wilde doen voor de serie. Dat komt naar voren uit vertrouwelijke correspondentie tussen de acteur en zijn voormalig werkgever Media Rights Capital (MRC), meldt The Hollywood Reporter.