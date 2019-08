De Kast viert 30-jarig jubileum in AFAS Live

,,We zijn trots om onze jubileumshow eindelijk te mogen aankondigen en hopen dat we veel fans terugzien die vroeger massaal onze concerten bezochten”, zegt frontman Syb van der Ploeg. ,,Dertig jaar De Kast is een hele mijlpaal en we gaan er samen met de fans een grote reünie én een ontzettend bijzondere avond van maken!”

De Kast werd in 1989 opgericht maar beleefde pas halverwege de jaren negentig zijn landelijke doorbraak. In 1997 volgde de hit In Nije Dei waarna nummers als Eltse Grins Foarby, Woorden zonder woorden, Hart van mijn gevoel en In de wolken volgden. In totaal verkocht de band meer dan een miljoen albums en singles in Nederland.