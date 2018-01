De killerstem van Samantha Steenwijk en Miss Montreal is knalrood

Sylvie: Of ik nou honderd of fucking één date heb, I don’t care anymore

Sylvie Meis (39) heeft na maanden speculeren gereageerd op haar scheiding met de Dubaise zakenman Charbel Aouad. In haar column in weekblad Grazia schrijft ze: ,,Er zal altijd liefde in ons hart zijn. We hebben niet dagelijks contact, want je moet ook detoxen van elkaar. Maar het is goed zo."