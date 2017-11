De Lama's, het blijven kwajongens

Of we ons mobieltje tevoorschijn willen halen, roept Tijl Beckand tegen het einde van de show. De aanvoerder van de Lama’s staat samen met zijn kameraden op een regenboog die door Ziggo Dome schuift, hoog boven het publiek. ,,We leven in verwarrende tijden”, richt Beckand zich tot de fans die hun telefoon omhooghouden en de donkere zaal een magisch aanzien geven, als een reuzekerstboom met 11.000 lampjes.



,,Je ziet soms dingen waarvan je denkt: hoe is het in godsnaam mogelijk. Dan is een avond als deze een ­zegen. Even tweeënhalf uur lol maken met z’n allen”, vervolgt Beckand zijn gepassioneerde betoog.



Op de achtergrond klinkt You’ll never walk alone. Het verzoek van ­Beckand aan de zaal: of we iemand willen bellen ‘die we een tijdje niet hebben gesproken’. ,,Laten we deze energie hier aan elkaar doorgeven.”



Het is een passende afsluiting van datgene waar de Lama’s tussen 2004 en 2008 bij BNN op televisie altijd voor hebben gestaan en waarvoor ze nu teruggekomen zijn: het delen van een paar uur vertier.



Na negen jaar afwezigheid staat het Dreamteam viermaal op het podium, en wat voor een: Ziggo Dome. ,,Een intimiderend monster dat langzaam in een grote vriendelijk reus kan veranderen”, concludeert Beckand na drie Lama-dagen. ,,Maar dan moet je wel goed spelen.”