De Luizenmoeder-film: Raar, heel bijzonder of stomvervelend huiswerk?

Paleis Het Loo pas medio 2022 weer open

27 juli De vernieuwing en verbouwing van Paleis Het Loo in Apeldoorn duurt langer dan voorzien. Het was de bedoeling dat het paleis dit jaar de deuren weer zou openen voor publiek na drie jaar bouwwerkzaamheden. Het paleis meldt nu op Facebook dat de heropening medio 2022 zal zijn. Kortgeleden is begonnen met het opnieuw inrichten en afwerken van tientallen zalen en kamers in Het Loo.