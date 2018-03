De Luizenmoeder komt na laatste uitzending met bonus en blooperspecial

Het zal wennen zijn voor de miljoenen luizenmoederfans: volgende week zondag is de laatste aflevering van de hitserie. Gelukkig voor de liefhebbers komen de producenten een week later nog met een toetje. ,,Een soort bonus en speciale aflevering met bloopers enzo", meldt hoofdrolspeler en schrijver Diederik Ebbinge.

In de bonusuitzending zijn naast bloopers ook niet eerder vertoonde scenes te zien, en komen de karakters aan het woord. Op dit moment wordt er nog aan de uitzending gewerkt, vertelt een woordvoerster van AVROTROS. ,,Er is heel veel leuk materiaal beschikbaar." Het is de eerste keer dat er bloopers te zien zullen zijn van de serie, die al weken een daverend succes is op NPO 3.

De achtste aflevering van De Luizenmoeder trok gisteren 3,3 miljoen kijkers, meer dan vorige week (3,1 miljoen). Het aantal kijkers dat het programma rechtstreeks op tv kijkt is daarmee na drie weken daling weer gestegen.

Hoewel er even sprake was van een daling, blijven de kijkcijfers van het programma ongekend hoog; het is met afstand het best bekeken op zondagavond. Al sinds de vierde aflevering scoort de serie boven de drie miljoen. Nog nooit eerder scoorde een programma op NPO 3 zó hoog. De Luizenmoeder is daarmee meteen ook een van de best bekeken tv-programma's van deze eeuw.

Diederik Ebbinge on Twitter Godzijdank, had vannacht een nachtmerrie dat we onder de 3 miljoen waren gezakt. #DeLuizenmoeder https://t.co/0hJ5H1BiUU

'Godzijdank'

De kijkcijferstijging van gisteravond kan Diederik Ebbinge, die de rol van de schooldirecteur speelt en meeschreef aan de serie, ook bekoren. Op Twitter schrijft hij ironisch: 'Godzijdank, had vannacht een nachtmerrie dat we onder de 3 miljoen waren gezakt.'

Dat de serie zo'n enorme hit is, valt daarentegen niet bij alle castleden in de smaak. Tekstschrijver en actrice Ilse Warringa, Juf Ank in de serie, gaf vorige week in de Volkskrant aan de hype 'overtrokken' te vinden. De 42-jarige Warringa baalde vooral van de enorme opwinding rondom het liedje 'Hallo allemaal', dat door haar personage veelvuldig wordt gezongen. ,,Het voelt als een soort kermis in de hel", zei ze er onder meer over.

