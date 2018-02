De Luizenmoeder stijgt door naar duizelingwekkende 4,8 miljoen kijkers

Week in week uit breek De Luizenmoeder records. Zo is het uitgesteld kijken-record sinds afgelopen weekend met ruim 1,5 miljoen kijkers stevig in handen van de satirische comedyserie. Ook online is het programma populair. De derde aflevering werd door 420.000 kijkers via internet opgezocht en daarmee schreef de tv-serie geschiedenis.



Daarnaast is De Luizenmoeder het best bekeken programma op de zender sinds de start van NPO 3. De vierde aflevering trok afgelopen zondag lineair bijna 3,5 miljoen kijkers. Daar komen vandaag nog eens 1,3 miljoen kijkers bij die de aflevering later op tv terugkeken. Dat brengt de score op een totaal van bijna 4,8 miljoen kijkers.



Vanavond is de vijfde aflevering van De Luizenmoeder te zien. Een tweede seizoen is inmiddels al aangekondigd.