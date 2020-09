De makers van Wie is de Mol? konden niet het risico lopen dat Ron er weer snel uit zou gaan

doorgravenNa elke aflevering van Wie is de Mol? graaft deze website nog even door. Hoe waren de opdrachten? En wie is de hoofdverdachte?

Terugblik

Schitterende musea, grote kunstenaars, fraaie beelden van Florence, een zoektocht door straatjes, koffertjes volgen en oud-Mollen ontdekken, een eigen schilderij maken en een dramatisch afscheid van character, Ellie –ernstig kijken- Lust. Het was met afstand de leukste aflevering van dit seizoen. Misschien van de laatste twee seizoenen. Met drie oud-Mollen! Leve de techniek, want hoeveel Nederlanders zouden de opdracht met de koffertjes (altijd leuk koffertjes, zie Miljoenenjacht, wanneer doet Linda -what’s in the name- de Mol nou eens een keertje mee?) op hun televisie hebben teruggespoeld? Om toch nog zelf die oud-Mollen op het plein te ontdekken. Wij wel. En jawel, alledrie ontdekt. (applaus voor onszelf).

Het was sowieso genieten van de omgeving. Twee jaar terug, toen het programma neerstreek in Georgië, zagen de reisbureaus de aanvragen voor dat Oost-Europese land flink toenemen. Kandidaten en kijkers waren soms lyrisch over de pracht van dat land. Dat zal nu niet anders zijn, Toscane zal in trek zijn dit najaar of volgende zomer. Het plein, de musea, de geboortehuizen van Michelangelo en Leonardo da Vinci, de straatjes, het was genieten, vond ook Tygo Gernandt. De acteur stond voor het geboortehuis van Michelangelo en was lyrisch. ,,De grootste kunstenaar die ooit in de wereld heeft bestaan.” Dat hij, Tygo, dáár mocht zijn, ‘was zo bijzonder’. Een tikkie overdreven Tygo. Had jij in je 46-jarige leven zelf niet een keertje kunnen afreizen dan naar Toscane? Is twee uurtjes vliegen en de entree van dat huis is maar vier eurootjes…

De opdrachten

De makers hebben zich duidelijk iets aangetrokken van de kritiek van de vorige reeks: te ingewikkelde opdrachten. Geregeld keken we elkaar toen aan in Huize Jansen en dachten we: waar gáát het eigenlijk over? Dat is nu anders: de opdrachten zijn niet alleen gevarieerd maar vooral veel eenvoudiger te begrijpen, al blijft het raar dat wij als kijkers niet weten waarom uitgerekend Patrick de overview heeft op het plein en waarom Jeroen, Peggy, Tycho en Nikki gaan schilderen. Zit De Mol dan bij de overige drie?

De hoofdverdachte

Oké, Nikkie werkte rustig haar make-up bij in de winkelruit, wilde naar de andere kant van de stad met een haar goedkope ansichtkaart en slofte op haar dooie akkertje door de straten. Lekker tijdrekken dus. Toch is zij niet De Mol: ze gaf namelijk héél duidelijk aan dat haar schilderij rond was. Dat zou een Mol toch nooit doen? Tygo zit op Peggy (letterlijk zo lijkt het af en toe, maar ja, aanraken kon toen nog in het oude normaal), maar deze acteur is te fanatiek. Heerlijk die woede op Ellie. Of is het acteerwerk? Patrick Martens huppelde wel érg hard door Uffizi, dat schitterende museum in Florence. Hij is, ondanks zijn eeuwige Moffel –die mol van Piertje- mutsje, het niet: te gerdreven, te veel geld. In huize Jansen dachten we al voor de eerste aflevering aan Ron. De makers, ze konden niet het risico nemen dat hij er wéér snel uit zou gaan? Ron is niet blij met geld, niet blij met de rake pijl van Jeroen en loopt voorbij een schilderij dat juiste is.



