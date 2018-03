De man achter Frank Dane (Frank Kjærby Jensen)

Star Trek-actrice Terry Farrell trouwt 'zoon' van Spock

27 maart De Amerikaanse actrice Terry Farrell (54), bekend van haar rol als Jadzia Dax in de sciencefiction hitserie Star Trek, is gisteren in het huwelijksbootje gestapt. Haar kersverse echtgenoot is de Amerikaanse filmmaker Adam Nimoy, zoon van Star Trek-icoon Leonard Nimoy.