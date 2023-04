De manier waarop Yvon Jaspers deze boer dwong om te vertellen dat hij maagd is, was ronduit bizar

Amerikaan­se camera­ploeg volgt André Hazes voor documentai­re

André Hazes wordt momenteel gevolgd door een Amerikaanse cameraploeg en de reden daarachter is dat hij een documentaire krijgt in de Verenigde Staten. Dat onthulde de 29-jarige zanger vrijdagavond aan tafel in de RTL-talkshow Beau. ,,Het was voor mij ook echt een verrassing”, zegt de zanger daarover.