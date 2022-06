De Mol in september terug bij blad Linda, minder vaak op covers

Volgens Swerink was het blad ‘al een tijdje aan het nadenken over andere covers, zonder Linda’. ,,Dat hebben we een keer gedaan met Michelle Obama en met het bikininummer. Daar waren we dus al mee bezig, maar de gebeurtenissen hebben dit proces wel versneld”, legt Swerink uit.

Nachtmerrie

De Mol legde haar werkzaamheden bij het tijdschrift en op televisie in januari voor onbepaalde tijd neer na de onthullingen over The Voice of Holland in de onlineserie Boos. Haar voormalige partner Jeroen Rietbergen bekende na de uitzending zich op de werkvloer van The Voice, een programma dat mede door Linda’s broer John de Mol werd gemaakt, schuldig te hebben gemaakt aan seksueel wangedrag.