De Mol: ‘Mijn schoonmoeder had mij meteen door, maar die bespeel je niet’

De rol van zijn leven, zo noemde Jackson Hooi het spelen van de Mol in het 22ste seizoen van het AvroTros-programma. De acteur, die bij het grote publiek bekend is als Bing Mauricius in Goede Tijden, Slechte Tijden, voelde zich zaterdagavond op zijn eigen verjaardagsfeestje. Maandenlang had hij iedereen in de maling genomen, zelfs ver na de opnames van het programma. In een afgeladen Rode Hoed in Amsterdam vol met oud-deelnemers en fans van het programma kon hij eindelijk de woorden uitspreken: ,,Ik ben de Mol!”