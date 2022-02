De Munnik, Prins en Den Tex met vertaalde hits op tournee

Edwin Rutten (Ome Willem) wordt lijstduwer voor D66 in Den Haag

Edwin Rutten gaat wellicht de politiek in. Het 79-jarige televisie-icoon, die vooral bekend werd als Ome Willem uit de populaire jeugdshow De Film van Ome Willem in de jaren zeventig en tachtig, is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen lijstduwer voor D66 in Den Haag. Dat betekent dat Rutten verkiesbaar is en een plek in de raad kan bemachtigen.

