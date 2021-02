De mysterieuze ijstrein van Snowpiercer dendert door

Gluren naar overburen via livestream: Rotterdam­se theater­groep brengt GLUUR Live

1 februari Er zijn meer theatergezelschappen die via livestreams toch optreden. Maar een heel nieuw stuk op de planken brengen, dat is een zeldzaamheid. De Rotterdamse Theatergroep Mangrove doet het. GLUUR Live gaat óók over corona, maar over nog veel meer.