De nieuwe albums van deze week: Sting & Shaggy, Isaac Gracie en meer

Ze staat op 1 in de Amerikaanse albumhitlijst. De interesse in rapster Cardi B (25) is niet vreemd. Voor ze een ster werd op sociale media was ze bendelid en stripster in The Bronx. Ze vertelt haar levensverhaal onverbloemd op haar debuutalbum. De schaamteloosheid (Op I do zingt ze: mypussy is so good I said my own name during sex) maakt Cardi B tot een rode-oortjes-sensatie. Haar lijzige rapstijl noopt tot luisteren en nu ook haar show op Coachella lovende recensies kreeg, lijkt Cardi B een kracht om serieus rekening mee te houden.