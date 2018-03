De nieuwe Lara Croft, afscheid van de superheldin

Toch is er een wezenlijk verschil. Lara Croft is de erfgename van het miljoenenimperium van haar vader die al jaren zoek is. Zijn bewindvoerders willen dat zijn dochter het bedrijf overneemt, maar zij weigert de eigendomspapieren te ondertekenen die haar aan de macht moeten brengen. Haar zelfstandigheid is haar heilig. Bovendien gelooft zij niet dat haar vader overleden is.



De bedoeling van de makers is duidelijk: deze Lara Croft heeft meer diepgang dan de twee filmversies met Jolie. Zij speelde de avonturierster in 2001 en 2003. De tweede productie stond onder leiding van de Nederlandse regisseur Jan de Bont, maar die film – Tomb Raider: The Cradle of Life – voldeed niet aan de verwachtingen. Vooral niet bij de miljoenen gamers van het uit 1996 stammende oorspronkelijke computerspel waarmee alles begon. Van een derde Croft-film was geen sprake meer.



Om voor de rol in aanmerking te komen werd er in fysiek opzicht veel van Vikander verlangd. De wederhelft van collega Michael Fassbender, die zij op de set van het romantische drama The Light Between Oceans ontmoette, heeft weliswaar een verleden als ballerina, maar moest toch een strak trainingsschema volgen om de actiescènes geloofwaardig te kunnen spelen.



,,Ik begon ’s ochtends vroeg aan strenge sessies die alles van mij vergden’’, legt de actrice uit. ,,Ook volgde ik een streng dieet, vol proteïne. Ik at vooral bruine rijst, noedels, zalm, tonijn en eieren. Je moest eens weten hoezeer ik in die maanden naar een lekkere, vette pizza verlangde.’’



Het was een halszaak voor Vikander om haar conditie op te vijzelen. In de film moest zij zware scènes spelen die veel van haar lichaam eisten. ,,Ik moest in de film klimmen, springen, onderwater zwemmen, vechten en rennen voor mijn leven. Lara lijkt wel een triatlonatleet. Mijn spiermassa nam tijdens de voorbereiding met vijf kilo toe. Helaas is alles nu weer als sneeuw voor de zon verdwenen. Ik ben weer net zo frêle als daarvoor.’’



De laatste zin spreekt Vikander met een brede glimlach uit. Maar het is niet ondenkbaar dat zij zich in de nabije toekomst nog een keer aan dat strenge trainingsregime moet onderwerpen.|



Gezien het einde van Tomb Raider - die eindigt met een mysterieuze uitsmijter die vraagt om nadere uitleg - is het vrijwel zeker dat de film een vervolg krijgt. Vikander durft daar zelf niet over te speculeren. ,,Ik weet hoe het in dit vak werkt. Als de film goed scoort is die kans groot. Ik hoop dat de fans ook deze Lara zullen omarmen.’’



Tomb Raider gaat donderdag in première.