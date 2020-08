De nieuwe SBS-ster Peter Gillis heeft alles, behalve de sympathiefactor

Podcast Bingewatchers ‘Het is veel te druk in de Efteling, ga niet!’

21 augustus ‘De Efteling nu is echt veel te druk,’ zegt pretparkfan Thomas van Groningen in de podcast Bingewatchers. Hij is te gast om te praten over de combinatie series en pretparken, maar laat ook zijn licht schijnen op het park in Kaatsheuvel in coronatijd. ‘Ze laten echt veel te veel mensen binnen.’