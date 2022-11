De NOS geeft dus belastinggeld uit aan voetbalmiljonairs om zich te laten fêteren in een oliestaatje

Floor Jansen nodigt Henk Poort uit in Ziggo Dome voor speciale versie van Phantom of the Opera

Een bijzonder gastoptreden bij Nightwish in de Ziggo Dome gisteravond. De Finse metalband, met de Nederlandse zangeres Floor Jansen als frontvrouw, nodigde Henk Poort uit op het podium. Samen zongen ze The Phantom of the Opera.

