De NOS vond ‘Eindhoven’ niet de moeite waard om een verslaggever naartoe te sturen

Wat denkt u? Stel dat het in Amsterdam zondagmiddag zo’n verschrikkelijke puinzooi was geworden, met plunderingen en al, in plaats van Eindhoven. Zou de publieke omroep dan ook tot 22.00 uur hebben gewacht voor ze met een beetje fatsoenlijke verslaggeving en duiding van de rellen kwam? Of zou de NOS dan al halverwege de middag met ronkende nieuwsupdates zijn gekomen? Vol bange BN’ers die vertelden hoe erg het was bij hen voor de deur?