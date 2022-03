De Ombudsman kijkt, analyseert en oordeelt, maar kan geen sancties opleggen

Netflix negeert Russische regel en weert propaganda­ka­na­len uit het aanbod

Netflix weigert Russische propagandakanalen op te nemen in het streamingaanbod in Rusland. De dienst trekt zich niets aan van een nieuwe Russische regel die vanaf 1 maart is ingegaan. Volgens die bepaling zou Netflix verplicht twintig door de overheid goedgekeurde tv-kanalen moeten aanbieden.

16:13