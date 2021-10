De onderlinge haat binnen de familie loopt ook in Succession 3 de spuigaten uit

Meryl Streep, David Schwimmer en Kit Harington gestrikt voor nieuwe Ap­ple-se­rie

7:55 Friends-ster David Schwimmer, Game of Thrones-acteur Kit Harington en Meryl Streep hebben getekend voor een rol in Extrapolations, een serie van Apple TV+ die draait om de gevolgen van klimaatverandering in het dagelijks leven van mensen. De opnames zouden inmiddels al van start zijn gegaan.