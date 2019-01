De opmars van binge-docu's: 'Mensen hunkeren naar diepgang’

Populair zijn vooral de ‘binge-docu’s’, die zijn meer verhalend met een focus op beeldreserach, constateert Thomas Elsaesser, hoogleraar film- en televisiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. ,,Door de komst van sociale media en reality-televisie zijn de grenzen tussen privé en publiek vrijwel helemaal verdwenen’’, stelt Elsaesser. ,,De hang naar documentaires is een uitbreiding van deze interesse in echte levens.’’ wijst de populariteit van echte verhalen, die bijvoorbeeld over moordzaken met bizarre plotwendingen gaan, zoals Making a Murderer, The Jinx, The People v. O. J. Simpson en Netflix’ nieuwste troef: Conversations with a killer: the Ted Bundy tapes.



