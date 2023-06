De rechter moet ingrijpen bij scheiding Kevin Costner en nog vier scheidingsdrama’s van sterren

Kevin Costner schakelt de rechter in om zijn ex-vrouw uit huis te zetten. De Oscarwinnaar is lang niet de enige ster die in een vechtscheiding is beland. Vijf opvallende break-ups op een rij.

Kevin Costner: 1,3 miljoen euro armer en nog pakt Christine niet haar biezen

Toen modeontwerpster Christine Baumgartner vorige maand na achttien jaar huwelijk een echtscheiding aanvroeg van haar man, Bodyguard-acteur Kevin Costner, leek een vechtscheiding nog ver weg. Beiden verzochten om gezamenlijke voogdij over hun drie kinderen. Maar zes weken later dient Costner nu een verzoek in bij de rechtbank om zijn ex uit huis te zetten. Zíjn huis, welteverstaan, zoals volgens hem is afgesproken in de huwelijkse voorwaarden. Costner beweert zelfs dat hij zijn ex-vrouw al maar liefst 1,3 miljoen euro heeft gegeven, waarvan ze best op zoek kan naar een nieuw stulpje. Bovendien is hij bereid 28.000 euro per maand bij te dragen voor een huurhuis. Scheiden is overigens een dure business voor Costner. Toen hij in 1994 het huwelijk met zijn schoolliefde Cindy Silva verbrak, was hij 80 miljoen dollar armer.

Johnny Depp en Amber Heard: van poep in bed tot afgehakt vingertopje

Volledig scherm Johnny Depp en Amber Heard © FilmMagic

Nog vers in het geheugen: het ‘moddergevecht’ tussen ex-geliefden Johnny Depp en Amber Heard. Na een relatie van zes jaar trouwden de steracteurs in 2015. Nog datzelfde jaar raadpleegden ze een relatietherapeut en een jaar later lagen ze in scheiding. Tijdens een slepende rechtszaak beschuldigden ze elkaar van huiselijk geweld, drugsgebruik en bizarre acties. Zo zou Heard op het bed van Depp hebben gepoept (haar versie: de boosdoener was hun hondje Boo, die Depps cannabisvoorraad opat) en Depp zou in een jaloerse woedeaanval vol drugs en waanideeën zijn eigen vingertopje hebben afgesneden (zijn versie: zijn vinger raakte ernstig gewond toen Heard een wodkafles naar hem gooide; wel zou hij met zijn bebloede vinger een spiegel hebben beklad). De slotsom: Heard moet haar ex 15 miljoen euro betalen, zij krijgt weer 2 miljoen van hem. Sluiten we dan eindelijk het boek Depp-Heard? Natuurlijk niet, er is een film over het duo in de maak.

Na zeven jaar sleept juridische strijd rond ‘Brangelina’ nog voort

Volledig scherm Brad Pitt en Angelina Jolie © BrunoPress/Press Association

Ruim 10.000 woorden, zo’n twintig A4'tjes vol, trekt het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair deze maand uit om het juridische gehakketak rond Château Miraval, het Franse wijnhuis van de ex-geliefden Brad Pitt en Angelina Jolie, te reconstrueren. Want bijna zeven jaar na het einde van hun Hollywoodhuwelijk duurt het gevecht nog voort. Zij heeft haar aandelen in het wijnhuis verkocht, want ze wilde af van ‘een bedrijf dat draait om alcohol’. Dat is waarschijnlijk een verwijzing naar het incident in 2016, toen een dronken Pitt in een vliegtuig ruzie zou hebben gekregen met een van hun kinderen. Hij vroeg twee weken terug de rechter om de verkoop terug te draaien: volgens de acteur zou hij het alleenrecht hebben om haar helft van het wijnhuis over te nemen. Ook hun voogdijzaak is nog altijd niet afgerond; de oudste drie kinderen zijn inmiddels meerderjarig. Al met al niets minder dan een tragedie, concluderen ‘bronnen rond de familie’.

Jan Smit en Yolanthe Cabau: alles is weg!

Volledig scherm Yolanthe Cabau en Jan Smit © BrunoPress/Patrick van Emst

Het is alweer veertien jaar geleden, maar het interview dat Gerda Smit, de moeder van volkszanger Jan Smit, gaf over wat ze in huis aantrof – liever gezegd: wat er ontbrak – na de breuk tussen haar zoon en actrice Yolanthe Cabau, is nog altijd legendarisch in de showbizzwereld. Daar gaan we: sprei, konijnenbontjes, servetten, blender, citruspers, kapstokken, plaids, dekenkisten, etagères, kandelaars, kristal, tafellopers, keukenrol, het complete 24-delige servies, kaasplateau, dekbedden ‘die Máxima en Willem-Alexander ook hadden’, handdoeken en welgeteld tien gastendoekjes. ,,Die zijn ook weg. Alles is weg!’’ Voor zover bekend liep het met een sisser af: Yolanthes manager zei dat de boel eerlijk was verdeeld, en luisteraars van Radio 538 zamelden spullen in voor de arme Jan.

Strijdbijl nog lang niet begraven tussen Lil Kleine en Jaimie Vaes

Volledig scherm Lil Kleine en Jaimie Vaes © Brunopress/Patrick van Emst

Waar in huize Smit plots de gastendoekjes en konijnenbontjes verdwenen, ging realityster Jaimie Vaes er na de breuk met haar verloofde en rapper Lil Kleine vandoor met drie peperdure horloges, PlayStation-controllers en een broodrooster. Vaes beëindigde begin vorig jaar de relatie. In februari lekten beelden uit waarop te zien is hoe de rapper het hoofd van Vaes tussen een autodeur klemt. Ze deed aangifte van mishandeling en liet bij haar vertrek uit het grachtenpand in Amsterdam een briefje achter met de tekst ‘Go fuck yourself’, met een mes ernaast. Het onderzoek in deze zaak loopt nog. Dat er ooit nog een verzoening komt tussen de kemphanen, is onwaarschijnlijk. In tv-programma Het Jachtseizoen maakte Vaes vileine grapjes. Ze noemde een niet nader te noemen ex ‘een hufter’ en merkte, achter in een krappe vluchtauto, op dat ze ‘vaker klem heeft gezeten’.

