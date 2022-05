De serie werd schandalig slecht bekeken, maar deze zin moet iedereen horen

Huub Stapel gaat Hollandse pater Titus Brandsma vertolken

Huub Stapel gaat de rol van Titus Brandsma vertolken in een speciale podcast die KRO-NCRV heeft gemaakt over de Friese pater. De podcast wordt komende zondag gelanceerd, de dag van zijn heiligverklaring. In de dramaserie gaat een hedendaagse journalist, ingesproken door Sinan Can, op zoek naar wat Brandsma bewoog.

12 mei