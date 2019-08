De slimste mens scoort met 1,6 miljoen kijkers

VIDEO Vrijgela­ten A$AP Rocky laat van zich horen: Ik ben jullie zó dankbaar

2 augustus A$AP Rocky heeft, na precies een maand afwezig te zijn geweest op sociale media, weer van zich laten horen. De rapper is vandaag in afwachting van zijn rechtszaak vrijgelaten. Iets waar eerder op de dag nog geen sprake van was. ‘Ik kan niet beschrijven hoe dankbaar ik jullie ben. Dit is een heel moeilijke periode geweest', schrijft hij vanavond op Instagram.