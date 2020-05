De stem achter het goud van Epke: ‘Ik dacht dat ik niet in de hemel zou komen’

,,Mijn zoon was 13 toen hij me bij het avondeten vertelde dat hij tijdens de schoolgymnastiek geen salto kon maken vanaf de minitrampoline. ‘Een salto is gewoon een koprol in de lucht’, zei ik. Een koprol? Hij wist niet hoe dat moest. Ik legde in de tuin wat matrasjes neer: ga maar oefenen.



,,Na een paar pogingen zag hij de wereld aan voor een doedelzak, dat krijg je als je die rotaties niet gewend bent. Ik nam mezelf kwalijk dat ik nooit had gecontroleerd of hij de techniek had geleerd. Mijn kleindochter is 3 en rijgt de koprollen aaneen. Dat hoor je op die leeftijd te leren.