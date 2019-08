De stem achter Man bijt hond: ‘Ik blaf nog net niet’

Sommige vragen hoef je niet te stellen om een antwoord te krijgen. In het huis van Michael Abspoel (61), in Amsterdam, staan tal van relikwieën van Man bijt hond. De voeten doet het bezoek op de deurmat van het programma, voor het koken hangt een zwart Man bijt hond-schort klaar, de paraplu in de hal met het logo is voor regenachtige dagen en vanuit de hoek van de kleine woonkamer kijkt het kenmerkende zwarte beestje toe.



De man met de stem die zestien jaar lang in het begin van de avond woonkamers vulde, heeft Man bijt hond gemist. Het beëindigen van de reeks afleveringen was in 2015 een teleurstelling. Hoewel de kijkcijfers langzaam daalden, mede door de concurrentie van De Wereld Draait Door op hetzelfde tijdstip in de avond, wijt Abspoel de beslissing aan omroeppolitiek.



,,We waren nog lang niet klaar met het programma’’, zegt Abspoel. ,,Onze grappige filmpjes werden online veel gedeeld, maar de zendermanager noemde ons publiek te oud. We waren net aan een nieuw seizoen begonnen, het werd abrupt gestopt.’’



Als enige van de medewerkers was Abspoel bij de geboorte, de begrafenis en nu ook bij de herrijzenis van ‘de hond’. Bij de NCRV deed hij ook de samenstelling, door zijn werk in het theater is hij het komende seizoen bij SBS alleen nog de voice-over.



Was u meteen te porren voor een terugkeer?

,,Een programma dat mythische vormen heeft gekregen, kan alleen maar tegenvallen. Dat was mijn eerste gedachte. Moeten we dit wel doen? Van SBS kregen we de garantie dat we het zonder beperkingen mochten maken, zoals bij de NCRV. Dat was een belangrijke voorwaarde om het wel te doen, te meer omdat driekwart van het oude team met veel enthousiasme aanhaakte. Dus ook komend jaar is er weer de babbelbox.’’



Kan Man bijt hond zonder uw stem?

,,Nee, natuurlijk niet. Mijn stem hoort erbij. In de loop der jaren word je de personificatie van het programma. Ik blaf nog net niet. Mensen zijn gewoontedieren, dit geluid hoort voor hun bij de aankondigingen in Man bijt hond. Anders mis je iets.’’



Heeft u de laatste jaren ook last gehad van de herkenbaarheid van uw stem?

,,Ja, buiten Man bijt hond is het een last. Het is the voice you love to hate. Iedereen herkent mijn stem. Het is een eeuwige druppel die op je kop valt. Daardoor ben ik regelmatig voor ander inspreekwerk afgewezen. Het is een soort Swiebertje-effect. Dat is het lot van de hond.’’



Wat is de kracht van het programma?

,,Die is simpel: de gewone Nederlander wil gezien en gehoord worden. Dat geldt voor de politiek, maar ook voor de media. We bleven weg bij Linda de Mol of Wendy van Dijk, we zochten juist de gewone man in de Randstad en in de provincie. Dat werd gemist toen we van de buis waren.



,,We belden aan rond etenstijd en gingen op zoek naar onderliggende verhalen. In de beginperiode was dit vreemd. Nederlanders zijn bang dat je blijft eten, we tellen nog altijd onze aardappelen. Als ze merkten dat je geen kwade bedoelingen had, kwamen de verhalen. De kracht was ook dat we de volgende dag bij jou bij de deur konden staan.’’