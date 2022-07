De stem van Tom Jones (82) lijkt wonderbaarlijk genoeg nog in de kracht van zijn leven te verkeren

Update Dit is de winnaar van de zomerserie van Het Perfecte Plaatje: ‘Deze foto komt enorm binnen’

De winnaar van Het Perfecte Plaatje in Argentinië is bekend. In de finale, gisteravond goed voor 743.000 kijkers, namen Thomas Berge, Jochem van Gelder en Maurice Lede het nog één keer tegen elkaar op. Met een foto ‘die de perfecte afsluiter van de serie was’ werd de spannende eindstrijd beslist. Let op dit bericht bevat spoilers. Wil je nog niet weten wie er gewonnen heeft, lees dan niet verder.

