De tijdloze magie van Disney: ‘Zonder Walt was de wereld een stuk grauwer’

Frans Bauer en Jort Kelder in nieuw seizoen Rooijak­kers over de vloer

Art Rooijakkers gaat in het nieuwe seizoen van Rooijakkers over de vloer op bezoek bij onder anderen Frans Bauer en Jort Kelder. Ook Leonie ter Braak is een van de BN’ers die centraal staan in de zesde reeks, maakte RTL donderdag bekend.