Dé vraag in Hollywood: is de filmcarrière van Woody Allen voorbij?

De filmmaker ligt opnieuw onder vuur na hernieuwde verklaringen van zijn geadopteerde dochter Dylan Farrow (32) die na diverse kranteninterviews in het verleden deze week voor het eerst op de Amerikaanse televisie verklaarde dat hij haar op 7-jarige leeftijd heeft aangerand.



De beschuldigingen duiken regelmatig op, maar tot een proces tegen Allen is het nooit gekomen. De regisseur heeft alle beschuldigingen ook altijd ontkend. Vandaag maakte Colin Firth, met wie Allen in 2013 de film Magic in the Moonlight maakte, bekend dat hij nooit meer in een film van de New-Yorker wil acteren. Firth deed de uitspraak in de Engelse media enkele uren nadat het interview met Dylan Farrow, die door Allen samen met zijn ex-partner is geadopteerd, was uitgezonden.