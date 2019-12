‘Deal Weinstein is verontrustend: meeste geld gaat naar hemzelf’

De schikking moet nog goedgekeurd worden door de rechtbank, maar als die instemt, hoeft Weinstein zelf niets te betalen. The New York Times schrijft dat verzekeringsmaatschappijen de kosten dekken voor de Weinstein Company, de inmiddels opgedoekte filmstudio van Weinstein. Ook hoeft de gevallen filmproducent geen schuld te bekennen. Achttien van de vermeende slachtoffers zouden 6,2 miljoen dollar met elkaar delen. Het overige bedrag is gereserveerd voor eventuele toekomstige eisers. Thomas Giuffra, advocaat van een van de slachtoffers die niet akkoord zijn gegaan met de schikking, is niet te spreken over de deal. Hij noemt hem zelfs verontrustend, omdat er veel geld naar de voormalig studiobaas zelf gaat. ,,Het is schokkend dat het bedrag dat niet wordt toegewezen aan de huidige eisers wordt overgeheveld naar Weinstein om zich te verdedigen tegen eventuele nieuwe claims in de rechtbank.” Hij snapt wel dat een aantal andere slachtoffers wel akkoord gaat. ,,Veel slachtoffers zijn door dit proces emotioneel verwoest en leeggelopen. Ze hebben de kracht niet meer om door te gaan. Maar deze regeling biedt geen oplossing.”

Wake-upcall



Voormalig actrice Louisette Geiss, een van de eisers, is wel blij met de schikking. Dit is ‘een wake-upcall voor alle bedrijven, zegt ze tegen persbureau AP. ,,Ze moeten nu verantwoordelijk worden gehouden als ze roofdieren in hun midden beschermen.” ,,Nu The Weinstein Company failliet is en Harvey op het punt staat voor te komen...”, legt Geiss uit, ,,zal deze regeling ervoor zorgen dat alle slachtoffers de kans krijgen op herstel en door kunnen gaan zonder de schade die Harvey aan hun loopbaan heeft toegebracht.”

Verkracht

Rebecca Goldman is betrokken bij Time’s Up, een beweging tegen seksueel misbruik in Hollywood waarmee ze inmiddels meer dan 22 miljoen dollar ophaalde. Zij noemt de schikking een groot probleem. ,,Dit is niet meer dan een symptoom van een problematisch, kapot systeem dat machtige misbruikers bevoorrecht ten koste van slachtoffers”, stelt ze. Actrice Emily Ratajkowski maakte op de rode loper duidelijk dat ze walgt van de deal die Weinstein maakte. Kort nadat het nieuws bekend was geworden, verscheen de Gone Girl-actrice bij de Hollywood-première van Uncut Gems met de tekst ‘Fuck Harvey’ op haar arm.



Weinstein moet op 6 januari alsnog voorkomen in een strafrechtelijke zaak. Daarin ontkent hij de beschuldigingen dat hij in 2013 een vrouw in een hotelkamer in Manhattan heeft verkracht en in 2006 op gewelddadige wijze een andere vrouw seksueel heeft misbruikt. Ook is zijn borgtocht verhoogd met een miljoen tot in totaal vijf miljoen dollar.