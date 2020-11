Definitief einde van iconisch GTST-personage? Ludo Sanders wordt doodverklaard

Goede Tijden, Slechte Tijden -personages en de zee, het is een mysterieuze combinatie. Neem alleen al het andere iconische personage uit Nederlands populairste soap: Martine Hafkamp. Ze verdween ooit in een bootje op zee, bleef jarenlang vermist om vervolgens toch nog een keer haar comeback te maken. Uiteindelijk verdween ze weer - in de zee. De comeback van Ludo Sanders zal een beter plot moeten hebben, want na een licht handgemeen met kleinzoon Valentijn kieperde hij overboord. Zoekacties van de politie haalden niets uit en werden gestaakt. Komende week (en voor kijkers van Videoland deze week) gaat de verhaallijn naar een climax. De familie Sanders zal de pater familias dood laten verklaren. Daarvoor maakt zelfs Bas Muijs (Stefano Sanders) zijn rentree in de reeks.

Wraakactie

De mogelijke dood van Ludo is niet voor het eerst een verhaallijn in GTST. Zo werd hij in seizoen zestien (2005-2006) tijdens een moordspel door zijn vrouw Janine Elschot per ongeluk neergeschoten met echte kogels. Toen werd de kijker en de bewoners van het fictieve dorpje ook voorgehouden dat hij was overleden. Niets was minder waar. Met een ultieme wraakactie waarbij hij meerdere Meerdijkers liet ontvoeren en bijna verdrinken, keerde hij terug en achterhaalde hij wie de kogels had verwisseld.



Is het dan nu wel einde verhaal voor Ludo Sanders? Het is moeilijk voor te stellen. GTST zit in een moeilijke periode qua kijkcijfers, waarin er veel vernieuwd wordt om de toeschouwers terug te winnen. Juist op dat moment zou de dood van misschien wel het populairste soappersonage ooit in Nederland opvallend zijn.



Ook de aanwezigheid van Caroline de Bruijn (Janine) in de serie maakt een definitieve exit onwaarschijnlijk. Ooit zeiden De Vogel en De Bruijn, die in het echte leven ook liefdespartners zijn, de soap alleen te verlaten als ze het samen zouden doen.