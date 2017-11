Demi Lovato aangeklaagd om plagiaat Disneyhit Frozen

Nicky Opheij uit Handel rekent op finaleplaats Miss Universe

8:37 HANDEL - Nicky Opheij uit Handel verwacht in ieder geval bij de laatste zestien te zitten tijdens de finale van Miss Universe. De Miss Nederland 2017 vertegenwoordigt ons land in Las Vegas tijdens de verkiezing van 's werelds mooiste. De 22-jarige vrouw, die in 2014 ook de finale won van Hollands Next Top model, is al een aantal dagen in de gokstad om onder meer te repeteren voor de finale op zondag.