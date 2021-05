Demi Lovato: ik heb mezelf jarenlang in een hokje geduwd

Gwyneth Paltrow aange­klaagd om ontplofte geur­kaars

18 mei Een man die de veelbesproken ‘vaginakaars’ van Gwyneth Paltrow heeft gekocht, is naar de rechter gestapt. De Amerikaan beweert dat de This Smells Like My Vagina-kaars, die de actrice verkoopt via haar lifestylemerk Goop, ontplofte en dat hij daardoor dood had kunnen gaan.