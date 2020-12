Demi Lovato is hersteld van eetstoornis en eert striemen: ‘Nooit gedacht dat dit kon’

Tijdens een interview met Ellen Degeneres vertelde Lovato voor het eerst openhartig over haar problemen met voeding. ,,Jarenlang was ik obsessief bezig met wat ik at”, bekende ze. ,,Ik had boulimia en zocht lange tijd niet naar de hulp die ik nodig had.”



Maar toen ze eindelijk aan de beterhand was, maakte de buitenwereld het haar moeilijk. ,,Mijn voormalige team controleerde alles wat ik at”, legde ze uit. ,,Wanneer ik in een hotel sliep, haalden ze de telefoon er weg zodat ik geen roomservice kon bestellen. Als er een schaal met fruit stond, werd ook die weggehaald, omdat dat extra suikers waren. We hebben het dus niet over brownies en snoep, maar over fruit! Ze zorgden er zelfs jarenlang voor dat ik geen verjaardagstaart kreeg. Wat ik kreeg was een ‘watermeloentaart’, wat eigenlijk niet meer was dan een watermeloen versneden in de vorm van een taart. Dat gaf me het gevoel dat ik dik was, dus ik had een heel slecht zelfbeeld.”