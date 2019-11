Demi Lovato maakt nieuwe relatie wereldkundig

Jonah Hau­er-King speelt prins Eric in The Little Mermaid

Nadat Harry Styles bedankte voor de rol van prins Eric in de live-action remake van de Disney klassieker The Little Mermaid, moest de filmstudio naarstig op zoek naar een nieuwe kandidaat. En die is nu gevonden. Jonah Hauer-King kruipt in de rol van de prins die het hart van zeemeermin Ariel op hol doet slaan. Dit meldt Variety.