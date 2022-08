Demi Lovato wil toch weer met zij en haar aangesproken worden

De 30-jarige zangeres verwees destijds naar zichzelf als non-binair persoon, maar legt nu uit dat ze bovenal een ‘fluïde persoon’ is. Waar ze eerder, met name vorig jaar, een balans voelde in haar ‘feminiene en masculiene energie’ en zichzelf niet zozeer vrouw, maar vooral mens voelde, is dat nu veranderd. ,,Recentelijk voel ik me meer feminien”, vertelt Lovato in de podcast.