Demi Moore mikpunt van spot na modeshow: ‘Wat heb jij met je gezicht gedaan?’

Demi Moore (58) wist op de catwalk in Parijs alle aandacht naar zich toe te trekken. Heel wat toeschouwers en volgers reageerden via sociale media op haar uiterlijk, omdat ze vonden dat de actrice onherkenbaar was tijdens de modeshow. ‘Wat is er met je gezicht gebeurd?’, klonk het onder meer op sociale media.

Demi Moore opende in Parijs tijdens de Parijse Fashion Week de modeshow van Fendi. ‘Dit is een tienerdroom die in vervulling komt’. liet Demi weten via social media. De actrice zette ook Fendi-ontwerper Kim Jones in de bloemetjes: ‘Gefeliciteerd met een prachtig en magisch debuut!’

In de reacties onder haar bericht krijgt Demi echter veel commentaar op haar uiterlijk. Van ‘dit is verontrustend’, ‘wat is ze veranderd’, tot ‘wat heb jij met je gezicht gedaan?’ en ‘De plastisch chirurg die haar ingrepen heeft gedaan, moet zijn vergunning kwijtraken’: de intussen 58-jarige actrice kreeg heel wat vragen en commentaren naar het hoofd geslingerd.

Het is ook niet de eerste keer dat Demi Moore achtervolgd wordt door kwalijke geruchten. Toen ze in 2003 op de rode loper verscheen voor de premiere van ‘Charlie’s Angels: Full Throttle’ - waarin Demi een rol had - werd de actrice er tevens van beschuldigd allerlei cosmetische ingrepen te hebben ondergaan. Demi blijft echter beweren dat ze haar eeuwig jonge uiterlijk niet te danken heeft aan plastische chirurgie. ‘Het is helemaal verkeerd, ik heb nog nooit plastische chirurgie ondergaan’, zei ze daar eerder over. ‘Maar ik zal nooit oordelen over degenen die het wel toepassen. Als dat het beste voor hen is, zie ik niet in wat het probleem is.’

Volledig scherm Demi kreeg veel reactie op haar uiterlijk. © AFP

