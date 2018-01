Dennis Rodman zoekt hulp voor alcoholverslaving

Het is niet de eerste keer dat Rodman in de problemen komt als gevolg van zijn alcoholgebruik: hij werd al een keer eerder opgenomen in een kliniek. Rodman werd ook twee keer veroordeeld voor rijden onder invloed.

De NBA-vedette laat zich wederom behandelen in een kliniek in New Jersey, waar hij in 2014 ook al eens drie weken zat. Dit was vlak na zijn terugkeer uit Noord-Korea, waar hij een basketbalwedstrijd had gespeeld voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De beelden van Rodman en Kim gingen toen de wereld over.