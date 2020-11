Dennis Schouten na vijf jaar weg bij PowNed

Het gerucht dat Schouten zou vertrekken bij PowNed deed al eerder de ronde, maar volgens de presentator was er toen nog geen sprake van een definitief besluit. Inmiddels is de knoop doorgehakt en is duidelijk dat beide partijen niet tot een overeenkomst wisten te komen. ‘We hebben lang met elkaar gesproken, maar we zijn er helaas niet uitgekomen’, schrijft Schouten op Facebook.



Schouten ging in gesprek met PowNed over het soort contract. Waar hij voorheen een jaarcontract kreeg, wilde de omroep hem voortaan inhuren als freelancer. Dat zag de reporter niet zitten.



Het vertrek gaat Schouten overigens niet in de koude kleren zitten. ‘Na zo’n lange en intensieve tijd doet dat pijn. Desondanks wil ik PowNed bedanken voor de mooie tijd en de kansen die ze mij hebben gegeven.’