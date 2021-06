Derde deel horrorfilm A Quiet Place in de maak

video Horrorfilm A Quiet Place liet diepe sporen na bij actrice Emily Blunt

13 april Voor het eerst acteert Emily Blunt (The Girl on the Train) onder regie van haar echtgenoot John Krasinski (The Office) in een speelfilm. Het werd voor beiden de zwaarste filmklus ooit. Vooral de confronterende inhoud van de horrorthriller A Quiet Place liet diepe sporen na bij het stel.