Derde seizoen van Meisje van Plezier in de maak

‘Ik ga het helemaal anders doen. Meisje van plezier seizoen 3 in de maak!’, schrijft Angela bij een foto waarop ze met lange blonde haren te zien is. In de serie speelt ze Nadine van der Does, een moeder van twee kinderen die er alleen voor komt te staan als haar man haar inruilt voor haar halfzus. Om de eindjes aan elkaar te knopen gaat ze aan de slag als kamermeisje, maar tegelijkertijd is er de lokroep van een escortbureau.