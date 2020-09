‘Derksen, Gijp en Genee realiseren zich niet hoe pijnlijk hun ‘grappen’ zijn’

Vier maanden was hij bezig met de toptransfer, in het diepste geheim. Eva ­Jinek, de grande dame van de NPO, naar RTL halen – als dat toch zou kunnen? Peter van der Vorst (48) glundert als hij terugdenkt aan zijn eerste wapenfeit. ,,Het eerste gesprek vond plaats bij mij, aan de keuken­tafel. Niets mocht uitlekken. We hadden zoveel te bepraten. Later hebben we ook een paar keer met Beau erbij afgesproken. Eva had zoveel vragen. Waar kwam ze terecht? Hoe journalistiek onafhankelijk kon ze zijn? Ze wilde haar hele redactie meenemen. We hebben ook een keer een zaaltje gehuurd in Amsterdam. Kregen we van tevoren een sleutel, zodat niemand wist wie er naar binnen ging. Dan kwam eerst Beau en tien minuten later Eva met pet en een grote zonnebril.’’